Американец превращает алюминиевые банки в скульптуры. И продает их за тысячи долларов

Ноа Деледда — художник из Мичигана, который создает очень необычные арт-объекты. Он превращает алюминиевые банки из-под напитков в скульптуры со сложными узорами.

Вот что у него получается:

heliuse detail Noah Deledda

Для создания скульптур Деледда использует наждачную бумагу и полировочный аппарат, который убирает клей от этикеток и выравнивает поверхность банки. Узор он формирует с помощью большого пальца. По словам художника, для него важно, чтобы вся работа выполнялась вручную — без специальных инструментов и приспособлений. Деледда сам придумал метод формирования узоров и совершенствовал его на протяжении нескольких лет.

novacene detail Noah Deledda

Prospaere Detail Noah Deledda

Работы Деледды выставлялись в Канаде, Швейцарии, Италии и Китае. Художник продает арт-объекты на своем сайте, цена на них начинается от двух тысяч долларов (123 тысячи рублей). На ютьюб-канале Деледды также можно найти видео, в которых он рассказывает о своей технике и показывает процесс создания узора.