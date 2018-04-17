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Short Edition: автомат, который бесплатно печатает короткие истории и комиксы

The New York Times
10:54, 17 апреля 2018

Французская компания Short Edition создала автомат, который печатает короткие истории и комиксы. У устройства три режима, которые определяют, сколько времени займет чтение — минуту, три или пять. Истории печатаются бесплатно.

В каталоге Short Edition более ста тысяч историй на английском и французском языках. Их пишут победители конкурсов, которые издательство проводит среди студентов и преподавателей университетов.

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Автомат печатает произведения разных жанров. Как сообщает The New York Times, в электронном каталоге Short Edition есть даже сказки.

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Один из инвесторов компании — режиссер Фрэнсис Форд Коппола. В 2016 году он установил автомат в своем кафе в Сан-Франциско. Спустя два года автоматы, печатающие истории, появились в 150 библиотеках, книжных магазинах и кафе по всему миру.

«Это похоже на литературный журнал. Ты не знаешь, что тебе попадется. Может быть, ты нажмешь на кнопку и получишь рассказ, который написал твой сосед», — рассказал сотрудник Публичной библиотеки Филадельфии Эндрю Неркин.

The New York Times
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