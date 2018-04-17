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«Наш Христос будет еще выше, чем в Рио-де-Жанейро»: трейлер польского фильма «Лицо»
Meduza
10:25, 17 апреля 2018
Польская постановщица Малгожата Шумовская сняла фильм «Лицо», сочетающий в себе элементы драмы и черной комедии. Главному герою — молодому рокеру Яцеку — делают трансплантацию лица после травмы, которую он получил на работе: Яцек помогает строить самую высокую статую Иисуса в мире. «Медуза» представляет дублированный трейлер фильма. «Лицо» выйдет в российский прокат 26 апреля.
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