Ветер оставил британского грабителя без добычи

В британском Дройлсдене грабитель потерял добычу из-за порыва ветра. Преступник, ограбивший со своим напарником туристическое агентство, пытался скрыться, спрятав наличные под одеждой.

Однако банкноты выпали, а ветер разбросал их по улице. Грабитель не стал собирать деньги, а предпочел покинуть место преступления.

When a gust of wind intervenes in a robbery https://t.co/ursHH8vvQg pic.twitter.com/5jI70YUptW — BBC News (UK) (@BBCNews) April 15, 2018

Видео ограбления, произошедшего 17 марта, распространила полиция графства Большой Манчестер, попросив откликнуться свидетелей, сообщает BBC News.