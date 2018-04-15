шапито

Ветер оставил британского грабителя без добычи

BBC News
13:37, 15 апреля 2018
Надежный источник

В британском Дройлсдене грабитель потерял добычу из-за порыва ветра. Преступник, ограбивший со своим напарником туристическое агентство, пытался скрыться, спрятав наличные под одеждой.

Однако банкноты выпали, а ветер разбросал их по улице. Грабитель не стал собирать деньги, а предпочел покинуть место преступления.

Видео ограбления, произошедшего 17 марта, распространила полиция графства Большой Манчестер, попросив откликнуться свидетелей, сообщает BBC News.

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