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Нейросеть научили анимировать «Флинтстоунов»

Gizmodo
16:46, 14 апреля 2018
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Эксперты Института искусственного интеллекта Аллена и Университета Иллинойса разработала нейросеть, способную на основе текстового описания создавать анимированные ролики с персонажами мультсериала «Флинтстоуны», сообщает Gizmodo.

Для обучения нейросети, получившей название CRAFT, разработчики использовали более 25 тысяч трехсекундных эпизодов из мультфильма. Все нарезанные из сериала сцены были снабжены подробным описанием того, что происходит в кадре.

Таким образом, при генерации новых сцен «Флинтстоунов» нейросеть использовала подходящие части из уже описанных эпизодов. Из видеоролика, опубликованного учеными, видно, что программа не идеально справилась с поставленными задачами.

Imagine This! Scripts to Compositions to Videos
Allen Institute for Artificial Intelligence (AI2)

Качество генерируемой анимации в лучшем случае ужасно. Вряд ли кто-то поверит, что это оригинальные кадры от Ханны и Барберы. Но наблюдать за тем, как искусственный интеллект создает мультфильм, в котором изображены культовые персонажи, увлекательно само по себе, представляя, во что фильмы и телешоу могут превратиться в один прекрасный день. (англ.яз.)

Gizmodo
Американский мультсериал «Флинтстоуны», рассказывающий о семье из каменного века, выходил с 1960 по 1966 годы. Всего было снято 166 серий мультфильма, разбитых на шесть сезонов.
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