Нейросеть научили анимировать «Флинтстоунов»

Эксперты Института искусственного интеллекта Аллена и Университета Иллинойса разработала нейросеть, способную на основе текстового описания создавать анимированные ролики с персонажами мультсериала «Флинтстоуны», сообщает Gizmodo.

Для обучения нейросети, получившей название CRAFT, разработчики использовали более 25 тысяч трехсекундных эпизодов из мультфильма. Все нарезанные из сериала сцены были снабжены подробным описанием того, что происходит в кадре.

Таким образом, при генерации новых сцен «Флинтстоунов» нейросеть использовала подходящие части из уже описанных эпизодов. Из видеоролика, опубликованного учеными, видно, что программа не идеально справилась с поставленными задачами.