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Со склада аргентинской полиции пропало полтонны наркотиков. Полицейские обвинили мышей

BBC News
13:16, 12 апреля 2018
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В аргентинском городе Пилар с полицейского склада пропало 540 килограммов марихуаны. Когда пропажа наркотика, хранившегося на складе около двух лет, была обнаружена, сотрудники полиции заявили, что марихуану съели мыши.

Эксперты из университета Буэнос-Айреса в этом усомнились, указав, в частности, что мыши вряд ли могли счесть марихуану съедобной и не смогли бы выжить, если бы все-таки съели такое количество наркотика.

Восемь полицейских отстранены от работы. В начале мая они должны предстать перед судом, который решит, стала ли пропажа марихуаны «результатом умысла или небрежности».

Всего на складе хранилось шесть тонн марихуаны. Пропажу наркотика заметил новый комиссар полиции — теперь в числе подозреваемых его предшественник.

Фото в анонсе: Norberto Duarte / AFP / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Norberto Duarte / AFP / Scanpix / LETA

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