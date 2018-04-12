Хотите, чтобы друзья в фейсбуке вас возненавидели? Просто репостните эту гусеничку
Пользователи фейсбука обнаружили легкий способ «сломать» френдленту друзей — достаточно сделать репост публикации с очень длинной гусеницей. Очень-очень длинной.
Дело в том, что длинные посты, написанные в формате «список», не схлопываются при отображении в ленте, как это происходит с обычными публикациями. Этим воспользовался венесуэльский пользователь Ренье Гонзалез, сделавший в «списке» гусеницу из знаков.
Если сделать репост его гусеницы, вашим друзьям и подписчикам придется очень долго листать ленту, чтобы добраться до следующего поста.
У поста Гонзалеза более 30 тысяч репостов. И это не предел: у копии его публикации, опубликованной тремя днями позже, больше 110 тысяч репостов.
Лайфхак: если вы увидели такой пост в своей френдленте, необязательно пытаться долистать до конца. Просто нажмите на иконку многоточия в правом верхнем углу и выберите пункт «Скрыть публикацию».