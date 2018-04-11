В Японии собака погналась за машиной, снимавшей панорамы для Google Street View

В конце января в сервисе Google Street View, который позволяет смотреть панорамы улиц многих городов мира, появились снимки японского острова Танэгасима. А на них — маленькая рыжая собака!

Автомобиль снимал панорамы лодочной станции в уезде Кумаге, когда на дорогу выбежала собака. Возможно, пес живет на станции или на одной из лодок.

Судя по кадрам, дорога заканчивается тупиком — ее прерывает волнорез, и собака бежала за машиной до этого волнореза.

Посмотреть, как собака пыталась догнать автомобиль, можно через Google Street View: