«Разработчики сперли ночью шкаф»: самый душераздирающий отзыв об игре Kingdom Come: Deliverance

Пользователь цифрового магазина Steam с ником Marauder оставил, пожалуй, самый душераздирающий отзыв об игре: он раскритиковал средневековую RPG Kingdom Come: Deliverance за украденный разработчиками шкаф.

Kingdom Come: Deliverance — E3 2015 Trailer Warhorse Studios

Marauder объяснил, что в прикроватном сундуке героя — главном месте для хранения игровых предметов — скопилось слишком много вещей, и из-за этого игра постоянно зависала. Чтобы упростить себе жизнь, игрок переложил предметы из сундука в шкаф, стоявший в корчме города Сазава.

9 марта разработчики Kingdom Come выпустили патч, исправляющий массу ошибок игры. На следующий день Marauder установил обновление и запустил игру. Он провел в ней несколько часов, после чего отправился в Сазаву и зашел в корчму. Шкафа в ней не оказалось.

«Вы знаете, если бы у меня в реале сперли из квартиры шкаф, я бы, наверное, меньше удивился. Вот тут он стоял, я же не сумасшедший. И почти все мое барахло за 140 часов игры лежит в нем», — пожаловался игрок.

Чтобы вернуть свои предметы, Marauder был вынужден скачать и установить пиратскую версию игры (без обновления), выложить предметы из шкафа в сундук и перенести это сохранение в легальную версию Kingdom Come. Шкаф в ней так и не появился.

Marauder потратил на восстановление своих вещей несколько часов и заработал «кучу негативных эмоций и седых волос от испуга». Он пообещал, что для разработчиков, укравших мебель из корчмы, в аду будет специальный котел, подогреваемый костром из шкафов.

Отзыв Marauder появился в Steam 10 марта; через месяц на него обратили внимание развлекательные ресурсы, в том числе Bash.im и «Пикабу». Один из комментаторов поинтересовался у игрока, зачем ему столько вещей, но Marauder не смог объяснить: «Стыдно признаться, но, наверное, просто я барахольщик :) Как мужик с дохлой вороной: „Может пригодиттся. Не пригоддилллось“».

Судя по статистике Steam, Marauder продолжил играть в Kingdom Come: Deliverance. Суммарно он наиграл уже 217 часов.