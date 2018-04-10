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Jelly Mario Bros: попробуйте сыграть в желейного Марио

Meduza
11:46, 10 апреля 2018

Шведский разработчик Штефан Хедман создал бесплатную браузерную игру Jelly Mario Bros — клон Super Mario Bros в мире, где все очень мягкое и тягучее.

Марио в Jelly Mario Bros не бегает и прыгает, а катится, растягиваясь и сжимаясь в процессе. Препятствия и даже земля на карте тоже мягкие. С монстрами главному герою лучше не сталкиваться.

В Jelly Mario Bros пока доступно только два уровня, а также еще один секретный, попасть в который можно, запрыгнув в трубу на первой карте. Музыка в игре искажается в зависимости от действий игрока.

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