Россиянка стала прообразом главной героини фильма «Первому игроку приготовиться». С нее срисовали даже оттопыренные уши!
Креативный директор рекламного агентства Publicis London Полина Забродская рассказала, как стала прообразом главной виртуальной героини фильма «Первому игроку приготовиться» — Art3mis (в «реальном мире» — Саманта Кук).
Несколько лет назад муж Забродской, концепт-художник Джама Джурабаев, попросил у нее разрешения использовать ее образ в качестве основы при создании одного персонажа. «Она крутая, тебе бы понравилась», — сказал Джурабаев. Забродская согласилась, но не стала уточнять, о каком персонаже идет речь.
Концепт, нарисованный Джурабаевым, понравился Спилбергу, и иллюстрации отправили аниматорам.
Через два года муж пригласил Забродскую на премьеру фильма «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, снятого по ее любимой книге. И там она выяснила, что Art3mis срисована с нее!
По словам Забродской, у героини фильма ее черты лица, телосложение и даже оттопыренные уши. «Ужасно странное ощущение: полтора часа смотреть на анимированную версию себя и узнавать мелкие детали, которые посторонний человек даже не заметит», — рассказала она.
Джурабаев подтвердил в фейсбуке, что все так и было. Его жене сюрприз понравился. Забродская также поблагодарила мужа за то, что он не использовал ее в качестве прообраза персонажей «Мира Юрского периода».
Okay, this will absolutely sound like bragging, but I’m not ashamed of it a single bit. A couple of years ago my husband...Опубликовано Polina Zabrodskaya 7 апреля 2018 г.
Опубликовано Polina Zabrodskaya 21 мая 2016 г.