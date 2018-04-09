Россиянка стала прообразом главной героини фильма «Первому игроку приготовиться». С нее срисовали даже оттопыренные уши!

Креативный директор рекламного агентства Publicis London Полина Забродская рассказала, как стала прообразом главной виртуальной героини фильма «Первому игроку приготовиться» — Art3mis (в «реальном мире» — Саманта Кук).

Несколько лет назад муж Забродской, концепт-художник Джама Джурабаев, попросил у нее разрешения использовать ее образ в качестве основы при создании одного персонажа. «Она крутая, тебе бы понравилась», — сказал Джурабаев. Забродская согласилась, но не стала уточнять, о каком персонаже идет речь.

Концепт, нарисованный Джурабаевым, понравился Спилбергу, и иллюстрации отправили аниматорам.

«Каро Премьер»

Через два года муж пригласил Забродскую на премьеру фильма «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга, снятого по ее любимой книге. И там она выяснила, что Art3mis срисована с нее!

По словам Забродской, у героини фильма ее черты лица, телосложение и даже оттопыренные уши. «Ужасно странное ощущение: полтора часа смотреть на анимированную версию себя и узнавать мелкие детали, которые посторонний человек даже не заметит», — рассказала она.

Джурабаев подтвердил в фейсбуке, что все так и было. Его жене сюрприз понравился. Забродская также поблагодарила мужа за то, что он не использовал ее в качестве прообраза персонажей «Мира Юрского периода».