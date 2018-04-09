Когда наестся, лезет на руки: «Чешите меня» Петербургский нерпенок Крошик подружился с людьми и не захотел от них уплывать: «Бумага»

В конце марта 2016 года к рыбакам, удившим у поселка Свирица Ленинградской области, вышел крохотный нерпенок и стал просить о помощи. Один из рыбаков пожалел животное и отвез его к специалистам. Те назвали нерпенка Крошиком, выходили его и попытались отпустить на волю. Но у них ничего не вышло. О приключениях Крошика изданию «Бумага» рассказал основатель «Фонда друзей балтийской нерпы» Вячеслав Алексеев, который ухаживал за нерпенком.

Наш с вами друг Крошик был во время морозов был изъят нами из уличного бассейна и помещён в один из внутренних... Опубликовано Спасение тюленей 699-23-99 25 февраля 2018 г.

Нерпенка в 2016 году привезли в петербургский Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, проект «Фонда друзей балтийской нерпы». В центре работает всего два человека — Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская. Волонтеров они не привлекают, так как нерпы требуют особенного ухода: «Это создания с тонкой душевной организацией, трепетные. Нужно следить за большим количеством нюансов, постоянно быть настороже и моментально реагировать, если что-то идет не так».

Крошик, когда он попал в центр, весил всего четыре килограмма. Он рано остался без матери и с самого начала был настроен на общение с людьми, рассказывает Алексеев: «Он постоянно лез на руки и пытался обниматься, вел себя очень нетипично для тюленя».

Через несколько месяцев, летом 2016 года, нерпенка попытались выпустить в Ладожское озеро. Он поплавал 15 минут и вернулся. После этого случая еще почти год Алексеев и Андриевская приучали Крошика к самостоятельной жизни — и отучали от общения с людьми. Специалист вспоминает, что дружелюбное поведение нерпенка пресекали подручными средствами: «шваброй, тряпкой, словом грубым, отпихивали его неласково». По его словам, обычно это работает, так как тюлени — животные обидчивые.

Но Крошик не такой. Летом 2017 года его снова выпустили в дикую природу. Он уплыл, но через несколько недель начал приходить к людям — и специалисты решили снова забрать его обратно.

Теперь Крошик или плавает в бассейне, или лежит на полке. Он ест рыбу, а наевшись, лезет на руки. Алексеев сравнивает нерпенка с котом: «Подползает, начинает покусывать за одежду, ластом пытается расшевелить, наваливаться, как кот, боком, как бы говоря: „Чешите меня“». Когда посетители центра чесали и мяли бока Крошика, тот блаженствовал.

Нерпенка попробуют выпустить на волю еще раз через два года, когда у него наступит половозрелость. Пока же Крошик не хочет становиться диким: «С самого начала было ощущение, что у него в мозгу удалены файлы, отвечающие за дикость. Не было даже намеков, что эта программа когда-нибудь запустится».