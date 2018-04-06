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«Знание — это опасность»: вышел трейлер экранизации «451 градуса по Фаренгейту»
Канал HBO опубликовал трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту», снятый по одноименному роману Рэя Брэдбери.
«451 градус по Фаренгейту» рассказывает о будущем, в котором книги запрещены законом и отряды пожарных-огнеметчиков сжигают их.
Главные роли в картине исполнили Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон. Режиссер — Рамин Бахрани («99 домов»).
Премьера телеадаптации состоится весной 2018 года.
Роман «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери был издан в 1953 году.
Это вторая экранизация произведения. В 1966 году вышел одноименный фильм Франсуа Трюффо.