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«Знание — это опасность»: вышел трейлер экранизации «451 градуса по Фаренгейту»

Meduza
07:48, 6 апреля 2018

Канал HBO опубликовал трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту», снятый по одноименному роману Рэя Брэдбери.

«451 градус по Фаренгейту» рассказывает о будущем, в котором книги запрещены законом и отряды пожарных-огнеметчиков сжигают их.

Главные роли в картине исполнили Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон. Режиссер — Рамин Бахрани («99 домов»).

Fahrenheit 451 (2018) Official Trailer ft. Michael B. Jordan & Michael Shannon | HBO
HBO

Премьера телеадаптации состоится весной 2018 года.

Роман «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери был издан в 1953 году. 
Это вторая экранизация произведения. В 1966 году вышел одноименный фильм Франсуа Трюффо.
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