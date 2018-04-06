«Он надевал на руки носки, когда ел чипсы»: зрители шоу Джимми Фэллона рассказали о своих странных соседях

Телеведущий Джимми Фэллон попросил своих подписчиков в твиттере рассказать о самых странных соседях по комнате, с которыми они сталкивались. Среди этих историй, опубликованных под тегом #MyWeirdRoommate, встречаются абсолютно безумные.

Hashtags: #MyWeirdRoommate The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

По словам одного из зрителей шоу Фэллона, его сосед ел чипсы Cheetos, надев носки на руки, — потому что боялся, что его пальцы навсегда окрасятся в оранжевый цвет. Сосед другого зрителя практиковал «шо-тай» — в темноте бросал в стену кучу мячиков-попрыгунчиков и пытался увернуться от них.

Некоторые истории связаны с домашними питомцами. Так, у одной зрительницы Фэллона умерла улитка; соседка по комнате не хотела ее расстраивать, поэтому каждый день передвигала труп улитки в аквариуме. Другая вспомнила, как во время учебы в дверь, ведущую в спальню ее соседа, постучались полицейские. Они кричали: «Мы знаем о цыплятах!». Сосед открыл дверь, и из комнаты выбежали четыре цыпленка.

По словам другого пользователя твиттера, его соседка любила оставлять ему послания на стене ванной комнаты — она «писала» их своими выпавшими волосами. Сам Фэллон тоже присоединился к флэшмобу. Он рассказал, что у него был сосед, который спал под абсолютно ровным одеялом. Не выпирали даже ступни — он словно вытягивал их.