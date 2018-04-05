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«Джонни Инглиш снова в игре»: трейлер продолжения шпионской комедии с Роуэном Аткинсоном

Meduza
09:17, 5 апреля 2018

Студия Universal Pictures опубликовала первый трейлер комедии «Агент Джонни Инглиш 3.0».

В новом фильме шпион Джонни Инглиш отправляется на юг Франции, чтобы найти хакеров, устроивших кибератаку на британскую cекретную службу.

Трейлер на русском языке:

АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0 | Трейлер 1 (Universal Pictures)
Universal Pictures Russia

Оригинальный ролик:

Johnny English Strikes Again — Official Trailer (HD) — Coming Soon
Universal Pictures

Главные роли в картине исполнили Роуэн Аткинсон, Ольга Куриленко и Бен Миллер. Сценарий нового «Агента Джонни Инглиша» написали Нил Первис и Роберт Уэйд, авторы сценариев пяти фильмов о Джеймсе Бонде. Режиссер — Дэвид Керр.

Премьера фильма назначена на осень 2018 года.

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