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«Джонни Инглиш снова в игре»: трейлер продолжения шпионской комедии с Роуэном Аткинсоном
Студия Universal Pictures опубликовала первый трейлер комедии «Агент Джонни Инглиш 3.0».
В новом фильме шпион Джонни Инглиш отправляется на юг Франции, чтобы найти хакеров, устроивших кибератаку на британскую cекретную службу.
Трейлер на русском языке:
Оригинальный ролик:
Главные роли в картине исполнили Роуэн Аткинсон, Ольга Куриленко и Бен Миллер. Сценарий нового «Агента Джонни Инглиша» написали Нил Первис и Роберт Уэйд, авторы сценариев пяти фильмов о Джеймсе Бонде. Режиссер — Дэвид Керр.
Премьера фильма назначена на осень 2018 года.