«Человек, который убил Дон Кихота»: трейлер фильма, над которым Терри Гиллиам работал 20 лет

В сети появился трейлер фильма «Человек, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиама.

Картина расскажет о Тоби Гросини, режиссере, который снял студенческий фильм о Дон Кихоте и спустя годы решил вернуться в испанскую деревню, где проходили съемки.

The Man Who Killed Don Quixote (LʼHomme qui tua Don Quichotte) — Official International Trailer El Proyector MX

В картине снялись Адам Драйвер, Джонатан Прайс, Ольга Куриленко и Росси де Пальма.

Премьера фильма должна была состояться в мае 2018 года на Каннском фестивале, но из-за конфликта Гиллиама с продюсером Паоло Бранко, который пообещал профинансировать фильм в обмен на авторские права, премьера сдвинулась на осень. Бранко заявил, что «Человек, который убил Дон Кихота» не выйдет без его разрешения. Режиссер считает, что Бранко не имеет прав на картину, так как тот не выполнил свою часть соглашения и не нашел деньги на производство фильма. Гиллиам подал на Бранко в суд. Решение об авторских правах будет вынесено не раньше июня 2018 года.