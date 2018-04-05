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«Человек, который убил Дон Кихота»: трейлер фильма, над которым Терри Гиллиам работал 20 лет

Meduza
10:07, 5 апреля 2018

В сети появился трейлер фильма «Человек, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиама.

Картина расскажет о Тоби Гросини, режиссере, который снял студенческий фильм о Дон Кихоте и спустя годы решил вернуться в испанскую деревню, где проходили съемки.

The Man Who Killed Don Quixote (LʼHomme qui tua Don Quichotte) — Official International Trailer
El Proyector MX

В картине снялись Адам Драйвер, Джонатан Прайс, Ольга Куриленко и Росси де Пальма.

Премьера фильма должна была состояться в мае 2018 года на Каннском фестивале, но из-за конфликта Гиллиама с продюсером Паоло Бранко, который пообещал профинансировать фильм в обмен на авторские права, премьера сдвинулась на осень. Бранко заявил, что «Человек, который убил Дон Кихота» не выйдет без его разрешения. Режиссер считает, что Бранко не имеет прав на картину, так как тот не выполнил свою часть соглашения и не нашел деньги на производство фильма. Гиллиам подал на Бранко в суд. Решение об авторских правах будет вынесено не раньше июня 2018 года.

Гиллиам работал над фильмом с 2000 года. В первоначальной версии главные роли должны были исполнить Джонни Депп и Жан Рошфор. Однако у картины начались проблемы с финансированием, и съемки пришлось прекратить. В общей сложности режиссер восемь раз возвращался к работе над картиной.
В 2002 году вышел документальный фильм «Затерянные в Ла-Манче», рассказывающий о попытках Гиллиама снять «Человека, который убил Дон Кихота».
Терри Гиллиам — участник британской комик-группы «Монти Пайтон» и режиссер. Он снял «Бразилию», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Страну приливов».
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