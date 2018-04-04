В Калининграде отремонтировали мост за миллиард рублей. На фонари надели пластмассовые цветочные горшки

Жители Калининграда обнаружили, что фонарные столбы на Высоком мосту, который открыли после реконструкции в марте, украсили большими пластиковыми горшками для цветов. Горшки скрыли нижнюю часть фонарного столба, где располагаются крепежные болты.

По словам главы комитета архитектуры и строительства Артура Крупина, декоративные элементы не были предусмотрены проектом, и подрядчик сам выбирал «юбки» для фонарей и приобрел их за свой счет.

«Проектом их установка не предусмотрена, экспериментировали. Где-то поставили одни элементы, где-то — другие. Сейчас будем выбирать и смотреть, что к чему. А по поводу горшков — разберемся», — сообщил Крупин.

Журналисты «Нового Калининграда» отмечают, что горшки изначально были терракотового цвета, но их покрасили черной краской, которая на некоторых столбах уже облезла.

Реконструкция моста обошлась в 928 миллионов рублей. Еще 75 миллионов было выделено на строительство пешеходного тоннеля.

Обновление. Представители компании «АБЗ-Дорстрой», которая занималась реконструкцией моста, заявили, что горшки на фонарных столбах — временная мера. «Это временная защитная конструкция, которая была установлена для безопасности пешеходов», — сообщили в компании. По словам «АБЗ-Дорстрой», в скором времени горшки заменят на металлические конструкции.