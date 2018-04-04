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Роналду забивает в десяти матчах Лиги чемпионов подряд. Один из голов — через себя! Буффону!!!

Meduza
06:41, 4 апреля 2018

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду установил очередное достижение в Лиге чемпионов. Как сообщает Чемпионат.com, португальский футболист стал первым игроком в истории турнира, сумевшим отличиться в десяти играх подряд.

Предыдущее достижение принадлежало форварду «Манчестер Юнайтед» Руду Ван Нистелрою, который в сезоне 2002-2003 годов сумел забить в девяти играх ЛЧ подряд.

Новый рекорд Роналду установил вечером 3 апреля в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором «Реал» на выезде обыграл итальянский «Ювентус» со счетом 3:0.

Роналду поразил ворота легендарного вратаря Джанлуиджи Буффона дважды. Особенно красивым получился второй гол, который нападающий забил через себя в падении. Игроку аплодировали даже болельщики «Ювентуса». Впрочем, тренер «Реала» Зинедин Зидан на послематчевой пресс-конференции заявил, что его гол в финале Лиги чемпионов 2002 года был лучше.

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В розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2017-2018 годов Роналду забил уже 14 голов в десяти матчах. В феврале нападающий установил другой рекорд, став первым в истории футболистом, забившим 100 мячей за один клуб в Лиге чемпионов.

Фото в анонсе: Andrea Di Marco / EPA / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Andrea Di Marco / EPA / Scanpix / LETA

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