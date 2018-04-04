Гренландские киты очень много поют, чтобы привлечь партнеров. Ученые говорят, что их песни похожи на джаз

Kit M. Kovacs, Christian Lydersen / Norwegian Polar Institute / Reuters / Scanpix / LETA

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что гренландские киты в период размножения исполняют более ста различных песен, которые отличаются по своей структуре от песен других китов.

Дело в том, что киты поют песни, чтобы привлечь партнера для размножения. Брачный период начинается поздней осенью и заканчивается ранней весной, и большую часть времени животные проводят под паковыми льдами. «Это было поразительно. Киты пели громко, сутки напролет, с ноября по апрель. Они исполняли множество песен», — сообщила океанограф Кейт Стэффорд. Всего ученым из Вашингтонского университета удалось записать 184 песни китов.

Как рассказали исследователи, они были поражены тем, что в песнях были определенные паттерны, которые изредка повторялись только в одну зиму — на следующий год их сменяли другие звуки.

«Если песни горбатых китов похожи на классическую музыку, то гренландских — на джаз», — рассказала Стэффорд. Она уточнила, что самцы других видов поют в брачный период одни и те же песни, которые не отличаются таким разнообразием.

Также ученые обнаружили, что пение гренландских китов изменилось с годами, и теперь им необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, почему это произошло.