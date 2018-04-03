Японская студентка потеряла фотоаппарат в море. За два года он проплыл 250 километров — и остался цел!
В конце марта школьники, убиравшие пляж на острове Тайвань, нашли фотоаппарат в водонепроницаемом чехле, который оброс ракушками и водорослями. Когда дети и их учитель по имени Парк Ли вытащили камеру из чехла, оказалось, что она не пострадала от воды и работает.
2018.03.28岳明國小孩子淨灘時 發現的相機，最開始撿到的時候 整個機殼，黏滿藤壺、貝殼，讓相機變成蠻酷的造型!Опубликовано Park Lee 27 марта 2018 г.
Ли посмотрел фотографии: на многих снимках была запечатлена одна и та же девушка, на других фотографиях были вывески на японском языке. Ли предположил, что владелицей фотоаппарата была молодая японка, которая погружалась с аквалангом в сентябре 2015 года — последний снимок был сделан 7 сентября.
蘇澳海邊撿到的相機照片 ~拍攝日期2015.05.30 感謝大家!已找到相機失主!一位正在東京就讀大學英語系的女孩。2018.03.29Опубликовано Park Lee 26 марта 2018 г.
蘇澳海邊撿到的相機照片 ~拍攝日期2015.07.30 應該是在水族館拍攝 感謝大家!已找到相機失主!一位正在東京就讀大學英語系的女孩。2018.03.29Опубликовано Park Lee 26 марта 2018 г.
В своем фейсбуке учитель рассказал о находке и опубликовал несколько фотографий, сделанных на потерянный фотоаппарат. Ли надеялся, что с помощью социальных сетей ему удастся найти владельца камеры. И не зря!
28 марта с Ли связалась Серина Цубакихара, студентка Университета Софии в Токио. Девушка рассказала, что в 2015 году занималась дайвингом на острове Исигаки (250 километров от Тайваня) и во время погружения потеряла фотоаппарат. Как сообщила Цубакихара «Би-би-си», в июне она планирует посетить Тайвань и поблагодарить Ли и его учеников.
Обновление. В первой версии материала была допущена ошибка: Парк Ли учитель, а не учительница. Приносим извинения читателям.