В конце марта школьники, убиравшие пляж на острове Тайвань, нашли фотоаппарат в водонепроницаемом чехле, который оброс ракушками и водорослями. Когда дети и их учитель по имени Парк Ли вытащили камеру из чехла, оказалось, что она не пострадала от воды и работает.

Ли посмотрел фотографии: на многих снимках была запечатлена одна и та же девушка, на других фотографиях были вывески на японском языке. Ли предположил, что владелицей фотоаппарата была молодая японка, которая погружалась с аквалангом в сентябре 2015 года — последний снимок был сделан 7 сентября.

В своем фейсбуке учитель рассказал о находке и опубликовал несколько фотографий, сделанных на потерянный фотоаппарат. Ли надеялся, что с помощью социальных сетей ему удастся найти владельца камеры. И не зря!

28 марта с Ли связалась Серина Цубакихара, студентка Университета Софии в Токио. Девушка рассказала, что в 2015 году занималась дайвингом на острове Исигаки (250 километров от Тайваня) и во время погружения потеряла фотоаппарат. Как сообщила Цубакихара «Би-би-си», в июне она планирует посетить Тайвань и поблагодарить Ли и его учеников.

Обновление. В первой версии материала была допущена ошибка: Парк Ли учитель, а не учительница. Приносим извинения читателям.