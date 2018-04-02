Светлана Устинова в футуристическом музыкальном блокбастере «Orpheus» Тима Аминова. Премьера на «Медузе»

Музыкант Тим Аминов и режиссер Ладо Кватания сняли семиминутный клип сразу на две песни Аминова — «Orpheus» и «Eurydice». В обоих треках звучит вокал канадского певца Седрика Гасайды. История новых Орфея и Эвридики разворачивается в мире, где человечество утратило навыки коммуникации при помощи слов и каждое живое существо обладает своим неповторимым звуком. Орфеев — людей, которые владеют целительным звучанием, — преследуют, лишают дара и убивают. Главные роли в клипе исполнили Петр Скворцов и Светлана Устинова; над производством видео работали более 150 человек. «Медуза» представляет премьеру «Orpheus» с комментариями его создателей.

Tim Aminov

Тим Аминов

музыкант

Продолжить сотрудничество с [режиссером] Ладо [Кватанией] и Hype production мы решили практически сразу после выхода клипа «One lone survivor» [в феврале 2016 года]: работа над ним показала, что в команде единомышленников можно воплощать в жизнь самые безумные задумки. В конце 2016 года появился набросок трека «Fading Away» (сейчас он называется «Orpheus»), изначально мы планировали снять клип только на него. Трек «Eurydice» писался уже параллельно с работой над видео; тогда пришла идея снять историю, которая ложится на два трека.

История, предложенная Ладо, сразу мне понравилась, но, конечно, на старте все мы представить не могли, что работа над этим видео полностью поглотит нас, вместе с человеческими и финансовыми ресурсами. В процессе съемок мы поняли, что вышли за рамки первоначальных планов и вместо клипа снимаем полноценное кино. Но когда в команде есть общий драйв, а результат обещает быть крутой новой ступенькой для всех участников, отступать уже некуда.

В итоге на деньги, потраченные на производство видео, можно было бы записать целый альбом (и, кажется, не один). Но сегодня, как никогда, видеоклип — «универсальный солдат» среди активностей музыканта. Визуальная история помогает слушателю проникнуть в глубину трека, позволяет максимально внимательно его расслушать и рассмотреть. К тому же я с детства люблю кино и вырос на MTV, которое приучило воспринимать музыку вместе с видеорядом.

Ладо Кватания

режиссер

Симбиоз музыкального клипа и кино мне кажется особенно актуальным и интересным для зрителя. Он помогает истории на экране выходить за границы ожидания. Когда я берусь за какую-то работу, мне важно изучить, существует ли нечто подобное тому, что я задумал. Как только я понимаю, что может получиться что-то интересное, необычное, чего я сам еще не видел, но хотел бы увидеть, — берусь снимать.

На входе в музей имени Ленина мы снимали сцену, когда Орфей в исполнении Пети Скворцова заходит в здание, камера провожает его и поднимается вверх. Как только мы выставили кадр, к музею неожиданно подъехал автобус, полный детей, у которых в этот момент на территории музея начался утренник. Таким образом, во время съемки ровно за рамкой кадра гарцевали 20 детей с аниматорами в костюмах скоморохов, которые сжигали масленичное чучело под орущую из колонок безумную хаотичную музыку. Когда в монтаже я вижу этот кадр, вспоминаю, что это была одна из самых тяжелых сцен, которую мы снимали.