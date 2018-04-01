Люди с мушиными головами и другие приключения американского подростка Послушайте песни загадочной петербуржской группы The Mysterious Town of Oak Hill и посмотрите на их комиксы

В конце марта загадочная группа The Mysterious Town of Oak Hill выпустила свой второй альбом «Hope». Главный герой пластинки, юноша Хоуп Баньян, живет в выдуманном американском городке Оук-Хилл и не знает, что ему готовит будущее. По словам основателей группы Билли и Лоры Рецки, Оук-Хилл — их родной город, хорошее тихое место, в котором, если не приглядываться, нет ничего необычного. На самом деле The Mysterious Town of Oak Hill — большая мистификация, за которой стоят несколько музыкантов и художников из Санкт-Петербурга. Они не только записывают песни, вдохновленные поп-культурой 80-х и 90-х годов, но и выпускают к каждой композиции иллюстрации, а к альбомам — комиксы. «Медуза» публикует новый альбом группы и фрагмент комикса про его главного героя, Хоупа Баньяна.

Билли Рецки

основатель The Mysterious Town of Oak Hill

С образами маленьких городков и инопланетян я, как и вся наша команда, знаком с раннего детства. Мы впитали это, и теперь это наше — спасибо . В проекте задействованы почти все мои друзья. Для первого альбома я писал музыку, а моя хорошая подруга Аня Хазина записала голос для нескольких композиций и сделала иллюстрации. Новый альбом я записывал и рисовал в основном сам. С ним мне очень помогла художница Катя Будковская: она спела в одной песне и вместе с иллюстратором Машей Богатовой нарисовала комикс про Хоупа — простого молодого парня, который пока не знает, что ему готовит будущее, как и все остальные жители города.

Другие комиксы про Оук-Хилл можно почитать на сайте группы.