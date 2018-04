Люди с мушиными головами и другие приключения американского подростка Послушайте песни загадочной петербуржской группы The Mysterious Town of Oak Hill и посмотрите на их комиксы

В конце марта загадочная группа The Mysterious Town of Oak Hill выпустила свой второй альбом «Hope». Главный герой пластинки, юноша Хоуп Баньян, живет в выдуманном американском городке Оук-Хилл и не знает, что ему готовит будущее. По словам основателей группы Билли и Лоры Рецки, Оук-Хилл — их родной город, хорошее тихое место, в котором, если не приглядываться, нет ничего необычного. На самом деле The Mysterious Town of Oak Hill — большая мистификация, за которой стоят несколько музыкантов и художников из Санкт-Петербурга. Они не только записывают песни, вдохновленные поп-культурой 80-х и 90-х годов, но и выпускают к каждой композиции иллюстрации, а к альбомам — комиксы. «Медуза» публикует новый альбом группы и фрагмент комикса про его главного героя, Хоупа Баньяна.