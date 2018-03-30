Владимирский баянист устроил онлайн-трансляцию, чтобы собрать денег на подарок сестре. Ему пожертвовали 750 долларов!
29-летний житель Владимира Вадим Херувимов устроил онлайн-трансляцию игры на баяне — с ее помощью он хотел собрать пожертвований на подарок сестре. Но трансляцию почти никто не смотрел.
Ситуация изменилась, когда творчество Херувимова заметили сотни игроков космической MMORPG Eve Online — они устроили «набег» на его трансляцию. В частности, они уговорили музыканта исполнить особенную для них песню «Little Bees», пародию на «Let it be» The Beatles.
Херувимов также разыграл зрителей, надев маску Дарта Вейдера и пообещав исполнить имперский марш. Вместо него заиграла песня «Never gonna give you up» Рика Эстли. (Имперский марш баянист тоже умеет исполнять).
За время трансляции Херувимову удалось собрать около 750 долларов. Игроки EVE Online считают «набег» на трансляцию баяниста успешной; в разговоре с «Медузой» Херувимов сказал, что зрители вели себя хорошо: «Не скажу, чтобы это было похоже на рейд троллей».
По словам музыканта, сестра выберет себе подарок сама — в начале апреля у нее день рождения. «Если ничего не придумает, то, возможно, что-нибудь драгоценное, или много новой одежды, или, может, купим ей новый телефон», — рассказал Херувимов.
Мы связались с Klavas, игроком, который нашел канал и организовал «набег», и спросили, откуда взялась такая сильная реакция [на трансляцию]. «Если честно, Вадим сделал всю работу; он зацепил одного человека, а когда я поделился [ссылкой на канал], тот же эффект произошел со множеством других игроков», — сказал Klavas (англ. яз.).