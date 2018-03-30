Владимирский баянист устроил онлайн-трансляцию, чтобы собрать денег на подарок сестре. Ему пожертвовали 750 долларов!

29-летний житель Владимира Вадим Херувимов устроил онлайн-трансляцию игры на баяне — с ее помощью он хотел собрать пожертвований на подарок сестре. Но трансляцию почти никто не смотрел.

Ситуация изменилась, когда творчество Херувимова заметили сотни игроков космической MMORPG Eve Online — они устроили «набег» на его трансляцию. В частности, они уговорили музыканта исполнить особенную для них песню «Little Bees», пародию на «Let it be» The Beatles.

Little Bees. Thank you for nice raid! MOZG888VADIM

Херувимов также разыграл зрителей, надев маску Дарта Вейдера и пообещав исполнить имперский марш. Вместо него заиграла песня Рика Эстли. (Имперский марш баянист тоже умеет исполнять).

Never Gonna Give You Up Darth Vader MOZG888VADIM

За время трансляции Херувимову удалось собрать около 750 долларов. Игроки EVE Online считают «набег» на трансляцию баяниста успешной; в разговоре с «Медузой» Херувимов сказал, что зрители вели себя хорошо: «Не скажу, чтобы это было похоже на рейд троллей».

По словам музыканта, сестра выберет себе подарок сама — в начале апреля у нее день рождения. «Если ничего не придумает, то, возможно, что-нибудь драгоценное, или много новой одежды, или, может, купим ей новый телефон», — рассказал Херувимов.