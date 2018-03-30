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В инстаграме снова заработали гифки

Meduza
09:26, 30 марта 2018

В приложении Instagram вновь появились гифки в «Историях». В начале марта Instagram прекратил сотрудничество с Giphy из-за расистского изображения.

Как сообщает издание TechCrunch, Instagram и Giphy договорились, что агрегатор пересмотрит свою библиотеку, а также будет проверять все загружаемые в сервис гифки.

TechCrunch

Гиф-стикеры в инстаграме появились в конце января. Пользователи могли украсить свою «Историю» гифкой, найдя ее по ключевому запросу.

В марте пользователи инстаграма и Snapchat (в нем также можно было украшать снимки гифками) обнаружили, что если ввести в поиск слово «crime», то сервис выдаст гифку со словом «nigger» и гориллой, которая крутит счетчик смертей. Тогда Giphy признал, что изображение попало в сервис из-за ошибки в системе модерации. В Snapchat гифки до сих пор недоступны.

Почему Instagram убрал гифки

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