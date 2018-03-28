«Кодахром»: трейлер фильма Netflix c Эдом Харрисом в главной роли

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма «Кодахром» c Эдом Харрисом в главной роли.

Картина расскажет о главе звукозаписывающей компании, который отправляется в Канзас, чтобы выполнить просьбу умирающего отца, известного фотографа. Главному герою нужно проявить пленку Kodachrome, и это могут сделать только в одной лаборатории, которая находится на грани закрытия.

Kodachrome | Official Trailer [HD] | Netflix Netflix

Помимо Харриса в «Кодахроме» снялись Элизабет Олсен, Джейсон Судейкис и Брюс Гринвуд. Режиссер — канадец Марк Расо («Копенгаген»).

Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Торонто осенью 2017 года. На Netflix картина появится 20 апреля 2018 года.