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«Тайна дома с часами»: трейлер готического фэнтези с Кейт Бланшетт и Джеком Блэком

Meduza
16:08, 27 марта 2018

Компания Universal Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Тайна дома с часами». В основу картины лег готический роман американского писателя Джона Беллэрса «Дом с часами на стене», опубликованный в 1973 году.

Картина расскажет о мальчике по имени Льюис, который переезжает к своему дяде Джонатану. Главным героям предстоит найти часы, спрятанные в доме Джонатана и отсчитывающие время до конца света.

The House with a Clock in Its Walls — Official Trailer 1
Universal Pictures

Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Кайл МакЛоклен и Оуэн Ваккаро. Режиссер — Элай Рот (соавтор «Бесславных ублюдков» и «Грайндхауса»).

В российский прокат «Тайна дома с часами» выйдет в октябре 2018 года.

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