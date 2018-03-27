«Тайна дома с часами»: трейлер готического фэнтези с Кейт Бланшетт и Джеком Блэком

Компания Universal Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Тайна дома с часами». В основу картины лег готический роман американского писателя Джона Беллэрса «Дом с часами на стене», опубликованный в 1973 году.

Картина расскажет о мальчике по имени Льюис, который переезжает к своему дяде Джонатану. Главным героям предстоит найти часы, спрятанные в доме Джонатана и отсчитывающие время до конца света.

The House with a Clock in Its Walls — Official Trailer 1 Universal Pictures

Главные роли в фильме исполнили Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Кайл МакЛоклен и Оуэн Ваккаро. Режиссер — Элай Рот (соавтор «Бесславных ублюдков» и «Грайндхауса»).

В российский прокат «Тайна дома с часами» выйдет в октябре 2018 года.