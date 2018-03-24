Посмотрите: люди надевают на домашних животных листы бумаги и делают вид, что рисуют их

В инстаграме и твиттере стали распространяться короткие видео, на которых хозяева домашних животных делают вид, что рисуют их. Для этого они надевают своим кошкам и собакам на шею белый холст, а потом водят кисточкой по их шерсти. Впрочем, словами все равно не объяснишь, смотрите:

A post shared by Dogs - Puppies - Friends ❤ (@yourdogsinsta) on Mar 21, 2018 at 9:44am PDT

A post shared by 철수(Charles) (@chulsoo_dog) on Mar 22, 2018 at 3:39am PDT

A post shared by French Bulldog (@frenchies.1) on Mar 23, 2018 at 2:29pm PDT

A post shared by Carolin Stratmann (@vitas_artworks) on Mar 23, 2018 at 8:01am PDT

Некоторые предпочитают «рисовать» не анфас, а профиль:

A post shared by ssoo (@shiba_mugen) on Mar 3, 2018 at 6:24am PST

Другие экспериментируют с «холстом»: