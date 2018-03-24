шапито
Посмотрите: люди надевают на домашних животных листы бумаги и делают вид, что рисуют их
В инстаграме и твиттере стали распространяться короткие видео, на которых хозяева домашних животных делают вид, что рисуют их. Для этого они надевают своим кошкам и собакам на шею белый холст, а потом водят кисточкой по их шерсти. Впрочем, словами все равно не объяснишь, смотрите:
📹IG: bby_hari pic.twitter.com/MwFcueD1Wg— Pomeranians (@pom_page) March 23, 2018
Another amazing artist— 🐕 (@zboah) March 23, 2018
📹: @mayapolarbear pic.twitter.com/xDfpxiAWUD
Некоторые предпочитают «рисовать» не анфас, а профиль:
Другие экспериментируют с «холстом»: