Откройте Доминикану!Партнерская игра
шапито

Посмотрите: люди надевают на домашних животных листы бумаги и делают вид, что рисуют их

Meduza
08:30, 24 марта 2018

В инстаграме и твиттере стали распространяться короткие видео, на которых хозяева домашних животных делают вид, что рисуют их. Для этого они надевают своим кошкам и собакам на шею белый холст, а потом водят кисточкой по их шерсти. Впрочем, словами все равно не объяснишь, смотрите:

A post shared by 철수(Charles) (@chulsoo_dog) on

A post shared by French Bulldog (@frenchies.1) on

Некоторые предпочитают «рисовать» не анфас, а профиль:

A post shared by ssoo (@shiba_mugen) on

Другие экспериментируют с «холстом»:

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы