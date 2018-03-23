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Снимок ногой, пес и попугай: на что идут продавцы зеркал, чтобы избежать селфи

Meduza
14:47, 23 марта 2018

У пользователя твиттера под ником SilviuMajor необычное хобби: он собирает фотографии из рекламных объявлений по продаже зеркал. Оказывается, у людей, пытающихся продать зеркала в интернете, получаются очень необычные фотографии.

«У меня новое любимое занятие: рассматривать объявления людей, которые пытаются продать зеркала»

Некоторые продавцы стараются не попасть в кадр:

На других снимках оказываются домашние животные:

Фотографиям из подобных объявлений посвящен аккаунт в инстаграме. Его автор начал собирать снимки зеркал задолго до SilviuMajor — в 2014 году.

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