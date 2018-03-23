Снимок ногой, пес и попугай: на что идут продавцы зеркал, чтобы избежать селфи

У пользователя твиттера под ником SilviuMajor необычное хобби: он собирает фотографии из рекламных объявлений по продаже зеркал. Оказывается, у людей, пытающихся продать зеркала в интернете, получаются очень необычные фотографии.

Looking at posts from people trying to sell mirrors is my new favourite thing pic.twitter.com/TnWpTbwFZY — Siv (@SilviuMajor) March 21, 2018

Некоторые продавцы стараются не попасть в кадр:

На других снимках оказываются домашние животные:

Фотографиям из подобных объявлений посвящен аккаунт в инстаграме. Его автор начал собирать снимки зеркал задолго до SilviuMajor — в 2014 году.

A post shared by Eric Oglander (@craigslist_mirrors) on Feb 1, 2018 at 7:21pm PST

A post shared by Eric Oglander (@craigslist_mirrors) on Dec 13, 2017 at 4:30am PST

A post shared by Eric Oglander (@craigslist_mirrors) on Apr 14, 2016 at 5:38am PDT

A post shared by Eric Oglander (@craigslist_mirrors) on Jul 29, 2015 at 6:12am PDT