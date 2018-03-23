шапито
Снимок ногой, пес и попугай: на что идут продавцы зеркал, чтобы избежать селфи
У пользователя твиттера под ником SilviuMajor необычное хобби: он собирает фотографии из рекламных объявлений по продаже зеркал. Оказывается, у людей, пытающихся продать зеркала в интернете, получаются очень необычные фотографии.
Looking at posts from people trying to sell mirrors is my new favourite thing pic.twitter.com/TnWpTbwFZY— Siv (@SilviuMajor) March 21, 2018
Некоторые продавцы стараются не попасть в кадр:
Here you go pic.twitter.com/3YLLafywyz— Eiji (@Koheijito) March 22, 2018
На других снимках оказываются домашние животные:
March 22, 2018
March 22, 2018
Фотографиям из подобных объявлений посвящен аккаунт в инстаграме. Его автор начал собирать снимки зеркал задолго до SilviuMajor — в 2014 году.