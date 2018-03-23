На горнолыжном курорте в Сочи вместе со снегом выпал песок. Получилось похоже на Марс!

23 марта пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео с горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи, на котором снег покрыло слоем желтого песка.

Справочная служба курорта подтвердила ТАСС, что снег поменял цвет. По словам представителей «Розы Хутор», это не мешает лыжникам и сноубордистам кататься. Отдыхающие говорят, что местные пейзажи похожи на кадры из фильмов про апокалипсис или Марс.

A post shared by Маргарита Альшина (@margarita_alshina) on Mar 23, 2018 at 4:49am PDT

Песок выпал вместе с осадками. Предположительно, его принесло ветром из Северной Африки.

Не удивляйтесь, это не пески, это снег в Сочи. pic.twitter.com/vTUuRPCeQY — Valentyna Vashchenko (@ValentynaVashc2) March 23, 2018

A post shared by Светлана Галка (@svetlana_galka) on Mar 23, 2018 at 4:10am PDT

A post shared by EGOR09 (@naldeevsunnysnowysochi) on Mar 23, 2018 at 4:16am PDT

Утром 23 марта песчаная буря началась и на греческом острове Крит. В отличие от Сочи, где песок не мешает отдыхающим, на Крите песчаная буря и высокая температура воздуха неблагоприятно сказываются на самочувствии жителей. По информации греческого издания Кathimerini, 17 человек обратились в больницы.