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На горнолыжном курорте в Сочи вместе со снегом выпал песок. Получилось похоже на Марс!

Meduza
13:05, 23 марта 2018

23 марта пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видео с горнолыжного курорта «Роза Хутор» в Сочи, на котором снег покрыло слоем желтого песка.

Справочная служба курорта подтвердила ТАСС, что снег поменял цвет. По словам представителей «Розы Хутор», это не мешает лыжникам и сноубордистам кататься. Отдыхающие говорят, что местные пейзажи похожи на кадры из фильмов про апокалипсис или Марс.

Песок выпал вместе с осадками. Предположительно, его принесло ветром из Северной Африки.

Утром 23 марта песчаная буря началась и на греческом острове Крит. В отличие от Сочи, где песок не мешает отдыхающим, на Крите песчаная буря и высокая температура воздуха неблагоприятно сказываются на самочувствии жителей. По информации греческого издания Кathimerini, 17 человек обратились в больницы.

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