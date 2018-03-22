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Все спорят, какого цвета теннисный мяч. Желтый? Зеленый? Уверены?

Meduza
13:32, 22 марта 2018

В феврале британский образовательный блог CGP Grey спросил своих подписчиков в твиттере, какого цвета теннисные мячи: желтые или зеленые? 52% опрошенных ответили, что мячики зеленого цвета, 42% выбрали желтый цвет, еще 6% не смогли определиться с цветом.

«Помогите, пожалуйста, разрешить спор. Вы бы описали цвет теннисного мяча как:»

Спустя месяц американка Делани Дольд и ее отец были на встрече с известным швейцарским теннисистом Роджером Федерером. Отец Делани, которому теннисные мячи кажутся зелеными, спросил у спортсмена, какого цвета они на самом деле. Федерер ответил, что мячи желтые.

«Теперь официально. Мой отец спросил Роджера Федерера, какой цвет у теннисных мячиков: зеленый или желтый. И он сказал, что они желтые»

В твиттере с Федерером не согласились. Пользователи утверждали, что теннисные мячи зеленые или желто-зеленые, но уж точно не желтые. В качестве доказательств они привели таблицу кодов цветов (в ней этот оттенок назван «желто-зеленым») и эмодзи в виде мяча, который в твиттере отображается в зеленом цвете.

Издание The Atlantic решило опросить производителей теннисных мячей. Как заявили представители компании Gamma Sports, зрительно мячи желтые. С ними согласен нейробиолог Бевил Конуэй, изучающий цветовое восприятие. «Прямо сейчас я не смотрю на теннисный мяч, но я считаю, он желтый», — заявил ученый. Конуэй добавил, что спор возник из-за того, что люди по-разному воспринимают цвета: кто-то лучше различает холодные оттенки, а кто-то — теплые.

Американские и британские издания начали проводить собственные опросы среди читателей. Их результаты отличаются от опроса, проведенного CGP Grey. Так, 70% читателей таблоида Mirror считают, что теннисные мячи ближе к желтому, чем к зеленому цвету. У опроса канала Today примерно такие же результаты: 67% зрителей выбрали желтый цвет.

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