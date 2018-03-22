Все спорят, какого цвета теннисный мяч. Желтый? Зеленый? Уверены?

В феврале британский образовательный блог CGP Grey спросил своих подписчиков в твиттере, какого цвета теннисные мячи: желтые или зеленые? 52% опрошенных ответили, что мячики зеленого цвета, 42% выбрали желтый цвет, еще 6% не смогли определиться с цветом.

Please help resolve a marital dispute.



You would describe the color of a tennis ball as: — CGP Grey (@cgpgrey) February 8, 2018

Спустя месяц американка Делани Дольд и ее отец были на встрече с известным швейцарским теннисистом Роджером Федерером. Отец Делани, которому теннисные мячи кажутся зелеными, спросил у спортсмена, какого цвета они на самом деле. Федерер ответил, что мячи желтые.

OKAY ITS OFFICIAL MY DAD JUST ASKED @rogerfederer IF TENNIS BALLS ARE YELLOW OR GREEN AND HE SAID THEY ARE YELLOW pic.twitter.com/EXdXRr0oFa — Delaney Dold (@delaneyanndold) March 19, 2018

В твиттере с Федерером не согласились. Пользователи утверждали, что теннисные мячи зеленые или желто-зеленые, но уж точно не желтые. В качестве доказательств они привели таблицу кодов цветов (в ней этот оттенок назван «желто-зеленым») и эмодзи в виде мяча, который в твиттере отображается в зеленом цвете.

@YourMorning The tennis ball 🎾 emoji is green. — TheAtelieristaLivingStudio (@InterplayInSitu) March 21, 2018

Издание The Atlantic решило опросить производителей теннисных мячей. Как заявили представители компании Gamma Sports, зрительно мячи желтые. С ними согласен нейробиолог Бевил Конуэй, изучающий цветовое восприятие. «Прямо сейчас я не смотрю на теннисный мяч, но я считаю, он желтый», — заявил ученый. Конуэй добавил, что спор возник из-за того, что люди по-разному воспринимают цвета: кто-то лучше различает холодные оттенки, а кто-то — теплые.

Американские и британские издания начали проводить собственные опросы среди читателей. Их результаты отличаются от опроса, проведенного CGP Grey. Так, 70% читателей таблоида Mirror считают, что теннисные мячи ближе к желтому, чем к зеленому цвету. У опроса канала Today примерно такие же результаты: 67% зрителей выбрали желтый цвет.