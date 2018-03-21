Шубы, криптовалюты и заговоры от алкоголизма. На сайте Минздрава нашли рекламу от пользователей

Читатели телеграм-канала «Информация опасносте» обнаружили, что на сайте министерства здравоохранения России зарегистрированы несколько тысяч пользователей, и многие из них что-то рекламируют.

Регистрация на сайте Минздрава позволяет отправлять обращения, подписываться на новости и участвовать в опросах. Пользователи публикуют рекламу в графах «имя» и «о себе»: там можно найти рекламу гироскутеров, криптовалют, косметики, шредеров для измельчения бумаги и сомнительных услуг (например, заговоров от алкоголизма), а также ссылки, которые ведут на странные сайты, и спам.

Как отмечается в посте «Информации опасносте», ссылки на сайте министерства позволяют рекламе попадать в поисковые системы. «Раньше ставили ссылки где ни попадя, и поисковик в себе просто наращивал массу (чем больше ссылок, тем выше позиция). Теперь ценятся ссылки на тех сайтах, которым поисковик доверяет», — объяснил один из читателей.