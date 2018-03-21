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«Летящие сквозь ночь»: трейлер сериала по рассказу Джорджа Р. Р. Мартина

Meduza
12:56, 21 марта 2018

Телеканал Syfy опубликовал трейлер сериала «Летящие сквозь ночь», снятый по одноименному рассказу американского писателя Джорджа Р. Р. Мартина.

Сериал расскажет о группе исследователей, которые отправляются на далекую планету, чтобы найти загадочное существо, но в пути сталкиваются с другими опасностями.

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Создатели сериала вдохновлялись фильмом «Ночной полет», первой экранизацией произведения Мартина. Сам писатель рассказал, что «Летящие сквозь ночь» — это «Психо» Хичкока в космосе.

Главные роли в сериале исполнили Филипп Риз, Оуэн Мэкен и Миранда Рэйсон. Премьера «Летящих сквозь ночь» назначена на осень 2018 года.

Джордж Р. Р. Мартин — американский писатель-фантаст, автор серии «Песнь льда и пламени», по которой снят сериал «Игра престолов».

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