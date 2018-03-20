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Жители британской деревни решили спасти паб. Они собрали миллион фунтов и выкупили его!

Meduza
13:39, 20 марта 2018

Жители деревни Саус Сток в графстве Сомерсет собрали один миллион фунтов стерлингов, чтобы спасти местный паб.

Паб в здании XV века существовал на протяжении нескольких столетий, и был любимым местом многих жителей деревни. Однако в 2012 году владельцы заведения закрыли его и продали крупной компании, которая планировала превратить здание в жилой комплекс.

Here's a photo of the Packhorse in the snow.

Опубликовано The Packhorse, Bath 3 марта 2018 г.

Тогда жители Саус Стока решили добиться признания паба объектом местного значения по закону о самоуправлении и выкупить его. И у них получилось! 470 человек сумели собрать чуть больше миллиона фунтов. По словам участников акции, каждый жертвовал столько денег, сколько мог. За несколько месяцев жители Саус Стока сделали ремонт и привели в порядок его территорию.

Packhorse inn reopens in south stoke near bath built in 1498 . From is little as £50 a resident + fund raising events .😃🍺

Опубликовано Chris Garner 20 марта 2018 г.

18 марта Packhorse Inn официально открылся. Торжественную церемонию провел 87-летний Брайан Перкинс, родившийся в здании паба, которым на тот момент владела его семья. Как рассказал Перкинс, он ходил в заведение каждое воскресенье, пока его не закрыли, и очень расстроился, когда узнал, что паб хотели превратить в жилой комплекс.

Amazing day. Still unfolding. Queue to get in ...

Опубликовано The Packhorse, Bath 18 марта 2018 г.

«Это фантастическая история от начала и до конца», — заявил новый управляющий паба Джеймс Диксон. Он надеется, что жители Саус Стока станут примером для других британцев.

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