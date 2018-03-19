В Новой Зеландии кто-то отправил посылку на «ферму рядом с пабом в конце длинной дороги с коровами». Адресата нашли!

В середине марта почтовая служба новозеландского городка Каст попросила пользователей фейсбука помочь найти адресата одной посылки. Вместо улицы и дома на свертке были указаны имена — Кей и Филипп — и описание местности. Отправитель просил доставить посылку на ферму, расположенную рядом с пабом на длинной дороге с коровами.

«Вы знаете Кей и Филиппа из Каста? Дайте нам знать, пожалуйста, чтобы мы могли доставить эту посылку тому, кому она предназначается. Спасибо», — гласил пост в сообществе местной почтовой службы.

Do you know a Kay and Philip in Cust? Please let us know so that we can get this parcel to its rightful owner. thanks Опубликовано Cust Service Centre 13 марта 2018 г.

Тэмми МакГрат, администратор почтового отделения в Касте, рассказала, что обычно посылки и письма с неправильным адресом отправляют обратно, но в этот раз она решила сделать исключение. «Мне показалось, что посылка была подписана пожилым человеком, и я решила подождать несколько дней и попытаться найти адресата», — сообщила МакГрат изданию The Guardian.

Через несколько часов после публикации призыва хозяин фермы сам пришел на почту! Им оказался Филипп Форрестер. Он узнал о посылке от друзей, которые показали ему пост в фейсбуке. Филипп показал открытку с видом на ферму и стадо коров, и рассказал, что паб находится не напротив фермы, а дальше по дороге.

Ферма Форрестеров в поселении Фернсайд, Каст, Новая Зеландия Google

По словам Форрестера, посылку отправила 70-летняя Айрин Микингс, несколько раз гостившая на ферме. Женщина прислала в подарок Кей и Филиппу фартук и полотенце, которые сшила сама.