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Файтинг Street Fighter перенесли в дополненную реальность (но сыграть в него пока нельзя)

Meduza
10:30, 15 марта 2018

Разработчик Абишек Сингх показал прототип мобильной игры Street Fighter II: Real World Warrior, действие которой разворачивается в дополненной реальности. Игрок наводит камеру айфона на горизонтальную поверхность (это может быть стол или тротуар), и на ней появляются трехмерные модели персонажей, которые дерутся друг с другом.

Street Fighter II in the real world
Abhishek Singh

В Real World Warrior можно играть как одному, так и вдвоем. Название игры отсылает к названию классической игре Street Fighter II: The World Warrior 1991 года, но в файтинге Сингха все модели и персонажи трехмерные — чтобы игроки могли разглядывать их с разных сторон.

Сыграть в Real World Warrior пока нельзя: разработчик надеется выпустить игру, но для этого ему нужно разобраться с авторскими правами.

Street Fighter — не первый проект Абишека Сингха в дополненной реальности. Ранее он показывал первый уровень из Super Mario Bros., в котором игрок превращается в Марио, а также знаменитую сцену из фильма «Звонок», где девочка вылезала из телевизора.

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Abhishek Singh
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