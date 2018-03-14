Супруги из Китая обнаружили себя на одном фото, сделанном за 11 лет до знакомства

Житель китайского города Чэнду по фамилии Е обнаружил, что попал на одну фотографию со своей женой Сюэ за 11 лет до знакомства с ней. Все потому, что они оба одновременно отправились в туристическую поездку на другой конец страны.

В начале марта 2018 года Е перебирал старые фотографии своей жены в архиве тещи — он хотел выяснить, на кого сильнее похожи их дочери-близнецы. На одном из фото он увидел мужчину в синей футболке и черных брюках. Это был он сам.

Married couple in China discover they appeared in same photograph as teenagers: Report https://t.co/n0OLNxKbUi pic.twitter.com/vrSlECRRmP — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) March 11, 2018

Е выяснил, что фотография жены была сделана в июле 2000 года — тогда Сюэ с матерью отправилась в город Циндао на берегу Желтого моря. В то же время там по случайности оказался Е: его мать купила билеты, но не смогла поехать из-за аппендицита, поэтому попросила съездить сына.

Е и Сюэ одновременно оказались на площади Четвертого Мая в Циндао; мужчина позировал для своей фотографии, но случайно попал и в кадр к будущей жене.

Сюэ и Е познакомились только 11 лет спустя в Чэнду. В 2012-м они поженились. Когда дети подрастут, Е намерен отправиться в Циндао в семейное путешествие и сделать общее фото на той же площади.