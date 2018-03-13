Белгородский избирком разослал миллион приглашений на выборы с адресом несуществующего сайта. Теперь этот адрес ведет на сайт Навального

Избирательная комиссия Белгородской области напечатала больше миллиона приглашений на выборы, на которых указан адрес сайта www.belizbirkom.ru. При том, что сайт самой комиссии расположен по другому адресу: belgorod.izbirkom.ru.

Судя по информации в нижней части приглашения, таких листовок было напечатано 1,25 миллиона штук. 13 марта, вскоре после того, как стало известно об ошибке, кто-то зарегистрировал домен belizbirkom.ru — и включил на нем перенаправление на сайт оппозиционера Алексея Навального, не допущенного до президентских выборов. На момент написания заметки работало перенаправление только с домена belizbirkom.ru, но не с www.belizbirkom.ru.

Заместитель председателя белгородского избиркома Игорь Лазарев заявил местному изданию Fonar.tv, что ошибка никак не повлияет «на выборы, ни на явку, ни на результаты». По мнению Лазарева, на приглашениях указано «сокращенное название сайта».

Обновлено: председатель белгородского избиркома Николай Плетнев сообщил, что члены участковых комиссий в ночь на 14 марта наклеют на приглашения полоски с правильным адресом сайта. Тем, кто получил приглашение с ошибкой, пришлют новое.