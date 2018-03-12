Юный музыкант на шоу талантов признался, что никогда не целовался. Кэти Перри это тут же исправила

Американская певица Кэти Перри встретила на съемках шоу талантов «American Idol» 19-летнего музыканта, который никогда не целовался. И поцеловала его!

Прослушивание Бенджамина Глэйза на «American Idol» American Idol

Когда Бенджамин Глэйз из штата Оклахома вышел на прослушивание, Перри, сидевшая в жюри, поинтересовались, кем он работает. Участник рассказал, что он кассир, и эта работа ему нравится, так как с ним здороваются милые девушки.

После этого другой член жюри, кантри-певец Люк Брайан, спросил у Глэйза: «Целовал ли ты девушку? Понравилось ли тебе?» (это отсылка к песне Кэти Перри «I Kissed a Girl», в припеве которой так и поется: «Я поцеловала девушку, и мне понравилось»).

Участник ответил, что он никогда не целовался — и Перри тут же решила исправить ситуацию. Она подставила ему щеку, но сделала вид, что осталась недовольна первым поцелуем. Когда Глэйз снова потянулся поцеловать ее в щеку, певица резко прижалась губами к его губам. От неожиданности 19-летний кассир упал.

После поцелуя с Кэти Перри Бенджамин Глэйз начал исполнять подготовленную песню — «Levels» Ника Джонаса. Но его старания жюри не оценило, и исполнителя быстро остановили. До участия в самом шоу его не допустили.