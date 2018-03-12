На Центральную площадь Владивостока вывезли горы грязного снега. Мэр говорит, что это «детям на радость»
Администрация Владивостока решила превратить Центральную площадь города во временную площадку для складирования снега, собранного с улиц. Так власти решили бороться с последствиями сильного снегопада, случившегося 8 марта, — из-за него специально выделенный полигон на окраине города оказался переполнен.
Мэр Владивостока Виталий Веркеенко написал в своем фейсбуке, что местные коммунальщики нашли две снегоплавительные установки — после диагностики их установят на Центральной площади. «Нерационально тратить бюджет весной на транспортировку снега. А пока детям горки на радость;)», — добавил мэр.
И детям, кажется, горы грязного снега на площади действительно нравятся! Издание Primpress рассказало, что «многие из ребят используют их как горки, скатываясь с них на ледянках». «Комсомольская правда» утверждает, что снежные завалы также привлекли внимание взрослых горожан и туристов.
В приморском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что самостоятельно снег на площади растает только в апреле, когда температура стабильно будет выше ноля.