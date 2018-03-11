Супер мистер Скаггс Препринт графического романа Уилла Айснера «Контракт с Богом»

В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» в марте выйдет перевод графического романа «Контракт с Богом и другие истории арендного дома» американского художника Уилла Айснера. Сборник из четырех историй о жителях одного арендного дома в Нью-Йорке Айснер выпустил в 1978 году — и произвел революцию в жанре комиксов, популяризовав жанр графического романа. «Медуза» с разрешения издательства представляет фрагмент романа — про супера, или управляющего домом № 55 на Дропси-авеню, мистера Скаггса. Перевод Михаила Заславского.