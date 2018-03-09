«Закрой рот, будь хорошей девочкой». Вышел новый тизер второго сезона «Рассказа служанки»

В ролике главная героиня сериала Фредова (в английской версии — Offred) перечисляет основные обязанности Служанки, завершая свою реплику словами «Серьезно? Какого черта?».

«Рассказ служанки» — антиутопия, которая рассказывает, как из-за демографического кризиса США превратились в тоталитарное государство. Женщин, которые способны родить ребенка, делают Служанками, закрепляя их за Командорами.

Первый сезон сериала получил «Эмми» и «Золотой глобус» как лучшая телевизионная драма.