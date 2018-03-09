шапито

«Закрой рот, будь хорошей девочкой». Вышел новый тизер второго сезона «Рассказа служанки»

Meduza
07:20, 9 марта 2018

Сервис Hulu выпустил новый тизер ко второму сезону «Рассказа служанки» — сериала по мотивам романа канадской писательницы Маргарет Этвуд.

Hulu

В ролике главная героиня сериала Фредова (в английской версии — Offred) перечисляет основные обязанности Служанки, завершая свою реплику словами «Серьезно? Какого черта?».

Премьера второго сезона «Рассказа служанки» состоится 25 апреля.

«Рассказ служанки» — антиутопия, которая рассказывает, как из-за демографического кризиса США превратились в тоталитарное государство. Женщин, которые способны родить ребенка, делают Служанками, закрепляя их за Командорами.
Первый сезон сериала получил «Эмми» и «Золотой глобус» как лучшая телевизионная драма.

О чем «Рассказ служанки»

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы