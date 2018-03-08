Пьяный американец Кенни Бачман проснулся в автомобиле Uber и обнаружил, что должен заплатить 1635 долларов за поездку.

Бачман выпил на вечеринке в городе Моргантаун, штат Западная Вирджиния. Он вызвал такси и был уверен, что машина довезет его до Университета Западной Вирджинии, где он остановился. Однако по ошибке он вбил домашний адрес и отправился в Нью-Джерси.

Между Моргантауном и Нью-Джерси 359 миль (577 километров). По словам Бачмана, он очнулся, когда проехал половину пути.

Бачман решил рассказать свою историю и собрать деньги на оплату поездки краудфандингом на сайте GoFundMe. Но помощь пользователей не понадобилась — по его счету решила заплатить компания Eat Clean Bro. Она занимается доставкой здоровой еды и объяснила свой поступок благодарностью Бачману за то, что он не сел за руль.

«Мы поддерживаем его решение воспользоваться безопасным способом добраться до дома, а не ехать в пьяном состоянии», — сообщила компания. Основатель Eat Clean Bro Джейми Джовинаццо добавил, что решение Бачмана привело к безопасности остальных водителей.

Деньги, собранные на GoFundMe, пойдут в фонд «Матери против вождения в нетрезвом виде» (Mothers Against Drunk Driving).