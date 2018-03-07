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В Петербурге ликвидировано консульство несуществующего королевства ASPI. Там продавали паспорта мигрантам

Интерфакс
11:02, 7 марта 2018
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В Санкт-Петербурге задержаны четверо мошенников, подозреваемых в изготовлении и продаже фальшивых документов несуществующего государства Свободное королевство ASPI. Среди задержанных — 64-летний организатор преступной группировки, выдававший себя за консула королевства. Он помещен под домашний арест.

Как рассказали в правоохранительных органах, злоумышленники организовали так называемое консульство несуществующего островного государства Карибского бассейна и с января 2015 года от его имени выдавали паспорта и водительские удостоверения «с отметкой о регистрации в городах Белоруссии». Стоимость подобной услуги варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей.

Фальшивые паспорта приобретались выходцами из Узбекистана, Таджикистана, Пакистана, Афганистана, а также трудовыми мигрантами без документов.

В ходе обысков на квартирах подозреваемых в мошенничестве помимо оргтехники для изготовления фальшивых документов были обнаружены оттиски печатей с регистрацией в Минске, более сотни фотографий неизвестных лиц азиатской внешности анфас, а также оружие и патроны. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («мошенничество»).

В интернете можно в свободном доступе найти «конституцию» Cвободного острова королевства ASPI, якобы расположенного в нейтральных водах Тихого океана.
По данным издания «Бумага», руководство «консульства» неоднократно защищало в судах Петербурга интересы своих «граждан». Так, в прошлом году представителям несуществующего государства удалось добиться отмены штрафа на 7000 рублей для «гражданина», ездившего по городу с водительскими правами Королевства ASPI. Суд встал на сторону «гражданина», поскольку инспекторы ГИБДД не смогли доказать, что права Королевства ASPI являлись подделкой.

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Фото в анонсе: Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA

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