Магазин электроники DNS снял «идиотскую» рекламу к 23 Февраля. На 8 Марта компания решила исправиться, но получилось не очень

Магазин электроники DNS выпустил «вирусный» ролик на 8 Марта, в котором снялся генеральный директор и один из основателей компании Дмитрий Алексеев. В видео мужчину в багажнике (его играет Алексеев) вывозит в лес жена, недовольная его плохими подарками. Ролик зеркально повторяет сюжет предыдущего видео DNS — вышедшего к 23 Февраля — и обыгрывает разразившийся тогда скандал.

«Мужские подарки без риска для жизни»

Оба видео DNS посвящены стереотипным подаркам на гендерные праздники. В первом ролике, вышедшем к 23 Февраля, это носки и пена для бритья, которые мужчинам любят дарить женщины. В видео мужчина вывозит связанную жену в лес в багажнике, заставляет рыть яму, а потом кидает туда ее «плохие подарки». В конце видео выясняется, что все происходило в воображении женщины, купившей мужу на праздник носки. Героиня испуганно выбрасывает их и идет за «хорошим подарком» — в DNS. «Мужские подарки без риска для жизни», — сообщает закадровый голос.

23 февраля Поворот не туда… DNS / ДНС Сибирь

Пользователям соцсетей ролик не понравился: они обвинили DNS в сексизме и нормализации насилия над женщинами, а также оскорбительном отношении и к женщинам, и к мужчинам. Компании начали ставить негативные оценки в фейсбуке (сейчас ее средняя оценка — чуть больше двух баллов из пяти).

Дмитрий Алексеев в своем фейсбуке попытался оправдаться за неудачный ролик. В одном посте он объявил его «маркетинговым идиотизмом», а в другом подчеркнул, что это не реклама DNS, а творчество энтузиастов «из небольшого сибирского города», которое выкладывается на канал «DNS-Сибирь». По словам Алексеева, «как только поднялся хайп» и в компании узнали об этом видео, его удалили. Судя по всему, его просто скрыли: на момент написания заметки оно снова было доступно в канале «DNS-Сибирь»; у ролика 25 тысяч просмотров.

Гендиректор компании также заявил, что он «категорический противник любого насилия», хотя до скандала вокруг ролика не знал о проблемах, связанных с насилием в семье. У всех, кого задел ролик, Алексеев попросил прощения. Впрочем, его ответ удовлетворил не всех — на Cosmo вышла колонка журналистки Ольги Карчевской, которая раскритиковала Алексеева за двойные стандарты, «ерничество, виктимблейминг и перенос ответственности за инцидент на пострадавших».

Решительное «нет»

К 8 Марта в канале «энтузиастов» «DNS-Сибирь» появилось новое видео. Его сюжет почти дословно повторяет ролик, снятый к 23 Февраля — только на этот раз мужчина и женщина меняются местами. Теперь уже жена вывозит мужа в лес (жертву сыграл сам Алексеев) и заставляет искать «могилу» носков и дезодоранта. Сюжет оказывается фантазией гендиректора DNS, которому его сотрудник (директор по маркетингу компании Алексей Воевода) предлагает «отличную идею для вирусного ролика». Вздрогнув, Алексеев отказывается от съемок и вручает подчиненному метлу.

DNS Метла маркетинга DNS / ДНС Сибирь

В самом начале нового видео DNS зрителям показывают предупреждение о том, что «ролик от начала до конца представляет собой комическую фантазию и не должен приниматься всерьез». «Считать сюжет провокационным — значит упустить саму суть и вынести неправильные суждения», — также заявляет компания.

В своем фейсбуке Алексеев анонсировал видео так: «Мне тут постоянно подкидывают идеи, типа: „давай снимем вирусный ролик к 8-у Марта“ 🙂 Но я могу ответить на это только самым решительным „Нет“ 🙂 (есть даже запись такого момента 🙂)».

Подписчикам Алексеева, судя по комментариям под его постом, новое видео понравилось — они хвалили гендиректора компании за самоиронию и шутили о том, что ролик оскорбляет мужчин. Среди тех, кто репостнул запись Алексеева, нашелся только один недовольный: сотрудник хабаровского медиахолдинга «Губерния» Вячеслав Коренев написал, что по его мнению, главная проблема обоих видео — даже не в шовинизме, а в том, что они несмешные.