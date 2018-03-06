шапито

Та же Москва, только мир другой: вышел первый трейлер экранизации «Черновика» Лукьяненко

Meduza
12:06, 6 марта 2018

«Кинопоиск» опубликовал первый трейлер фильма «Черновик» — экранизации одноименного фантастического романа Сергея Лукьяненко.

Картина рассказывает про москвича Кирилла (Никита Волков), который оказывается стерт из собственной жизни: его не узнают друзья, а из паспорта пропали все записи. Кирилл становится проводником между мирами — в каждом из них своя версия Москвы. Судя по всему, в одной из параллельных реальностей люди создали летающих боевых матрешек.

«Черновик» снял режиссер Сергей Мокрицкий. Фильм выйдет в прокат 25 мая 2018 года. «Кинопоиск» отмечает, что уже идет работа над продолжением «Черновика» — фильмом «Чистовик».

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы