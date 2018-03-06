шапито

Норвежский пес Варро точно знает, как надо кататься на лыжах. На спине!

Meduza
13:34, 6 марта 2018

Норвежцы Свен Эрик Мо и Бенте Форсберг отправились на лыжную прогулку вместе со своим псом, эльгхундом Варро. Когда лыжники проехали примерно 7-8 километров и повернули к дому, пес лег на спину и продолжил ехать уже в таком виде.

Норвежский пес Варро катается на лыжах. На спине!

Норвежский эльгхунд Варро любит прогулки на лыжах. Он точно знает как кататься — только на спине!

Опубликовано Шапито 6 марта 2018 г.

Хозяева рассказали, что Варро делает так очень часто. Им стало интересно, особенность ли это только их собаки, или все эльгхунды любят валяться в снегу. Они выложили ролик с прогулки в группу поклонников норвежской охотничьей породы, и в комментариях им объяснили, что это типичное поведение для эльгхунда.

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