Норвежский пес Варро точно знает, как надо кататься на лыжах. На спине!

Норвежцы Свен Эрик Мо и Бенте Форсберг отправились на лыжную прогулку вместе со своим псом, эльгхундом Варро. Когда лыжники проехали примерно 7-8 километров и повернули к дому, пес лег на спину и продолжил ехать уже в таком виде.

Норвежский пес Варро катается на лыжах. На спине! Норвежский эльгхунд Варро любит прогулки на лыжах. Он точно знает как кататься — только на спине! Опубликовано Шапито 6 марта 2018 г.

Хозяева рассказали, что Варро делает так очень часто. Им стало интересно, особенность ли это только их собаки, или все эльгхунды любят валяться в снегу. Они выложили ролик с прогулки в группу поклонников норвежской охотничьей породы, и в комментариях им объяснили, что это типичное поведение для эльгхунда.