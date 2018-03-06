На распродажу айфонов в малайзийском магазине выстроилась очередь из 11 тысяч человек. Распродажу отменили
Малайзийскому ретейлеру техники Apple, компании Switch, пришлось отменить распродажу выставочных образцов из-за слишком высокого спроса. К началу акции у дверей магазина в торговом центре Куала-Лумпура собрались 11 тысяч человек.
Очередь к магазину стояла на нескольких этажах торгового центра, на улице и на парковке. Первые клиенты начали выстраиваться у входа за 18 часов до открытия.
Опубликовано Switch 2 марта 2018 г.
Switch планировал продать всего 200 устройств за два дня. Компания обещала, что на распродаже будут продаваться айфоны по 50 долларов — правда, речь шла всего о 10 iPhone 5S. Компания также предлагала по одному недорогому айпаду, Macbook Air и iMac.
Situasi semasa di Switch Mytown, Cheras. Ada yang masih sanggup guys! Jom redah! #OnzxOnz #kasiOnzlah Credits : Nurul Nabilah
Situasi semasa di Switch Mytown, Cheras. Ada yang masih sanggup guys! Jom redah! #OnzxOnz #kasiOnzlah Credits : Nurul NabilahОпубликовано SantaiSini.Asia 1 марта 2018 г.
В итоге руководство закрыло магазин «из соображений безопасности» и перенесло распродажу на неопределенный срок. Компания поблагодарила клиентов, которые «приехали из других штатов, встали рано утром и стояли всю ночь» в очереди.
Опубликовано SantaiSini.Asia 1 марта 2018 г.