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На распродажу айфонов в малайзийском магазине выстроилась очередь из 11 тысяч человек. Распродажу отменили

The Verge
14:39, 6 марта 2018

Малайзийскому ретейлеру техники Apple, компании Switch, пришлось отменить распродажу выставочных образцов из-за слишком высокого спроса. К началу акции у дверей магазина в торговом центре Куала-Лумпура собрались 11 тысяч человек.

Очередь к магазину стояла на нескольких этажах торгового центра, на улице и на парковке. Первые клиенты начали выстраиваться у входа за 18 часов до открытия.

Опубликовано Switch 2 марта 2018 г.

Switch планировал продать всего 200 устройств за два дня. Компания обещала, что на распродаже будут продаваться айфоны по 50 долларов — правда, речь шла всего о 10 iPhone 5S. Компания также предлагала по одному недорогому айпаду, Macbook Air и iMac.

Situasi semasa di Switch Mytown, Cheras. Ada yang masih sanggup guys! Jom redah! #OnzxOnz #kasiOnzlah Credits : Nurul Nabilah

Situasi semasa di Switch Mytown, Cheras. Ada yang masih sanggup guys! Jom redah! #OnzxOnz #kasiOnzlah Credits : Nurul Nabilah

Опубликовано SantaiSini.Asia 1 марта 2018 г.
Толпа у входа в магазин

В итоге руководство закрыло магазин «из соображений безопасности» и перенесло распродажу на неопределенный срок. Компания поблагодарила клиентов, которые «приехали из других штатов, встали рано утром и стояли всю ночь» в очереди.

Опубликовано SantaiSini.Asia 1 марта 2018 г.
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