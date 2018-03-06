Архитекторам многоэтажного дома запретили делать окна, выходящие на юго-восток. С той стороны дача Шувалова

Политик Алексей Навальный нашел в Подмосковье дом, где одна сторона полностью замурована — чтобы жильцы не могли смотреть в сторону усадьбы первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова.

Дворец, на который запрещено смотреть Алексей Навальный

Речь идет о зданиях жилого комплекса «Сколково парк». Он вплотную прилегает к усадьбе Шувалова, построенной на месте бывшей государственной дачи в поселке Заречье в Одинцовском районе.

В описании объекта на профильном сайте для архитекторов (доступен в архиве) говорится, что часть квартир в ЖК пришлось делать односторонними — то есть без окон в одной из стен. Это было нужно, «чтобы избежать видов на частное землевладение, расположенное с юго-восточной стороны». При этом один из корпусов пришлось вообще развернуть относительно оригинального проекта.

Стоимость усадьбы Шувалова Навальный оценил в 8-10 миллиардов рублей.