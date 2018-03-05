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В московском метро повесили объявление, написанное простым языком. Москвичи в шоке

Meduza
15:24, 5 марта 2018

Жители Москвы заметили на станции метро «Кузнецкий мост» объявление о ремонте эскалатора, написанное простым языком, а не традиционным для таких надписей канцеляритом.

Метрополитен обещает, что работать будет быстро — ремонт продлится с 5 марта по 20 апреля, то есть всего полтора месяца. «Медуза» обратилась в московский метрополитен за комментарием и получила ответ по почте: «Для регистрации Вашего обращения, необходимо оформить запрос на официальном бланке» (орфография и пунктуация сохранена).

Позднее «Медузе» пояснили в московском метрополитене, что он действительно перешел на новый стиль объявлений о работе метро. В ближайшее время подобные плакаты с сообщениями о ремонтных работах или ограничениях движения появятся и на других станциях.

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