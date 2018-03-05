«Спартак» и «Локомотив» сыграли в футбол на заснеженном поле. Зрителям ничего не было видно, Sports.ru посвятил матчу игру «Найди мяч»
Издание Sports.ru выпустило мини-игру «Найди мяч на поле», посвященную футбольному матчу «Спартак» — «Локомотив». В ней нужно обнаружить мяч на скриншоте трансляции матча.
В игре на момент написания заметки приняли участие больше 40 тысяч человек. Только 27% из них смогли верно указать правильную точку (из семи предложенных вариантов).
Игра Sports.ru появилась по мотивам жалоб зрителей, которым в трансляции было трудно различить желтый мяч на заснеженном поле. Вдобавок к этому, футболисты «Локомотива» играли в белой форме.
Вы видите мяч😂 pic.twitter.com/8u6BKST9Pj— Mikhail Beard (@Ru1Moscow) March 4, 2018
Sports.ru также опубликовало материал «„Спартак“ и „Локо“ играли на снегу без красного мяча. Какого хрена?», в котором критиковало решение использовать мяч желтого цвета. В заметке говорится, что есть две возможные причины: либо в Российской футбольной премьер-лиге забыли закупить красные мячи, либо у Nike (мячами этой компании играют в России) нет соответствующей модели.
Президент РФПЛ Сергей Прядкин сказал, что в игре использовался мяч, специально предназначенный для зимы. «Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый, и все ясно», — заявил он.
«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью, 0:0.
Фото в анонсе: Александр Вильф / Sputnik / Scanpix / LETA